Водитель автомобиля «Нива» стал виновником ДТП, в результате которого в больнице оказался управлявший иномаркой Volkswagen волгоградец. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным полиции, выехавший на встречную полосу мужчина находился в состоянии опьянения. Кроме того, водитель «Нивы» ранее уже был лишен прав.

Авария произошла накануне вечером в Чернышковском районе.

– По предварительной информации, лишенный права управления водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «ВАЗ-2121», на 20-м километре автодороги «Чернышковский-Нижнегнутов-Цимлянск» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat. В результате водитель иномарки был доставлен в больницу, – сообщили полицейские.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

