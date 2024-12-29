Происшествия

Пьяный водитель «Нивы» отправил в больницу управлявшего Volkswagen мужчину

Происшествия 29.12.2024 13:32
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29.12.2024 13:32


Водитель автомобиля «Нива» стал виновником ДТП, в результате которого в больнице оказался управлявший иномаркой Volkswagen волгоградец. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным полиции, выехавший на встречную полосу мужчина находился в состоянии опьянения. Кроме того, водитель «Нивы» ранее уже был лишен прав. 

Авария произошла накануне вечером в Чернышковском районе. 

– По предварительной информации, лишенный права управления водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной «ВАЗ-2121», на 20-м километре автодороги «Чернышковский-Нижнегнутов-Цимлянск» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Volkswagen Passat. В результате водитель иномарки был доставлен в больницу, – сообщили полицейские. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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