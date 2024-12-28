В ГАИ предупредили волгоградцев о масштабных облавах на пьяных водителей





В Волгоградской области на время новогодних каникул сотрудники ГАИ перейдут на особый режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», патрульные службы обещают усилить контроль за нетрезвыми водителями, а также другими нарушениями правил дорожного движения.

- На территории региона пройдут профилактические рейды и массовые проверки, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также других серьезных нарушений ПДД, в том числе правил перевозки детей, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по региону.

Отметим, правоохранители также напоминают о том, что с 2025 года на дорогах регионального и федерального значения будет существенно увеличено количество камер фото- и видеофиксации нарушений.