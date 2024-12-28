Федеральные новости 28.12.2024 12:12
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28.12.2024 12:12
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подвел итоги уходящего года и обрисовал планы партии на будущий, 2025. По сообщению сайта «Единой России», секретарь Генсовета оценил законотворческую деятельность партийцев в социальной сфере, в частности, касающихся поддержки участников СВО и их семей, строительства и ремонта соцобъектов, а также догазификации.
Уходящий 2024 год для всех нас был годом испытаний и вызовов: испытаний крепости нашего духа и готовности делом доказать свою преданность нашим ценностям и идеалам, отметил секретарь Генсовета «Единой России».
– Продолжилось беспрецедентное давление на страну, продолжилась специальная военная операция. Страна, партия и каждый из нас сделали всё, чтобы с уверенностью смотреть в новый день, в будущее. Говоря об итогах работы «Единой России», считаю, что мы справились достойно. С нашими поправками принят бюджет, обеспечивающий экономическое и социальное развитие страны. По инициативе представителей партии разработаны и приняты более 50 законов в сфере семейной политики. Более 130 законов – по защите прав участников СВО и их семей, – заявил Владимир Якушев.
Он напомнил, что на прошедшем XXII Съезде «Единой России» Президент Владимир Путин и Председатель партии Дмитрий Медведев чётко обозначили задачи на ближайшую перспективу.
– Многие из них касаются работы по поддержке участников и ветеранов боевых действий, их родных. Для этого в народной программе партии появился отдельный раздел. Также мы усилили ветеранами боевых действий представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Работа по формированию новой элиты страны продолжится – она будет магистральной и в 2025 году, и в 2026 году, – заверил Владимир Якушев.
На Съезде Президент также отметил роль «Единой России» в программах строительства и ремонта школ, социальной газификации, во многих других значимых для людей проектах.
– Она должна стать ещё существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры – региональных отделений, «Молодой Гвардии Единой России», института наших сторонников, – считает секретарь Генсовета партии.
Он также отметил, что, подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, партия объявила 2025-й – Годом муниципального депутата.
– Таким образом, продолжается инвентаризация внутренних ресурсов и усиливается роль партийцев, которые ежедневно работают с нашими избирателями, досконально знают проблемы своих округов. Уверен, при поддержке граждан страны большая профессиональная команда «Единой России» справится с существующими и новыми вызовами. Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем, – заключил Владимир Якушев.
Фото, видео: пресс-служба ЕР
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