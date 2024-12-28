Телефон круглосуточной службы ЖКХ сообщили волгоградцам

В Волгограде работает единый диспетчерский центр для помощи горожанам в решении вопросов в сфере ЖКХ - водоснабжения, водоотведения и отопления. О коммунальных авариях горожане могут сообщить по телефону (8442) 333-134, рассказали V102.RU в администрации города.
Сотрудники центра в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных принимают сообщения о возникших проблемах с обеспечением ресурса. Также волгоградцы могут получить информацию о ходе работ, проводимых на коммуникациях.
Помимо этого, по указанному телефону граждан при необходимости проконсультируют по вопросам оплаты коммунальных услуг.
Фото администрации Волгограда