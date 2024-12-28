Губернатор Андрей Бочаров пообещал волгоградцам подарить новое колесо обозрения





28 декабря Андрей Бочаров пообщался с жителями и гостями Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», все желающие смогли поговорить и даже сфотографироваться с руководителем на территории обновлённого Горсада. Здесь же губернатор пообещал исполнить мечту волгоградской детворы – вернуть в парк колесо обозрения.







- Пределу совершенства нет. Мы и дальше продолжим работу по благоустройству городского парка. В этой работе на всех этапах активно участвуют и наши местные жители. В том числе предложения поступают и от детей. Все просят построить в парке колесо обозрения. Я уверен, что и этот наказ волгоградцев мы реализуем, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, в 2023 и 2024 годах на территории Горсада и Комсомольского сада, объединённых в единую рекреацию, были реализованы сразу несколько этапов комплексного благоустройства. Кроме того, на прилегающей к зоне отдыха территории было отреставрировано историческое здание кинотеатра «Победа», где уже год размещается Волгоградский областной кукольный театр.

Фото и видео: администрация Волгоградской области