Врачи спасают водителя из страшного месива на трассе под Волгоградом

Напомним
Двое мужчин, пострадавших в массовом ДТП на трассе Р-22 накануне, 27 декабря, госпитализированы в Михайловскую ЦРБ. Об этом сообщили V102.RU в облкомздраве. Состояние 47-летнего мужчины, который находится в реанимации, оценивается как тяжелое. 35-летний мужчина доставлен в травматологию в стабильном состоянии.
, жуткая авария произошла в Новоаннинском районе в 19-40 час. на 725 км автодороги Р-22 «Каспий».
Столкнулись легковой автомобиль Hyundai, грузовые Mercedes-Benz Actros и два Volvo. Машины получили серьезные повреждения: у одного грузовика вырвало кабину, а у иномарки раздавило переднюю часть.
В ДТП пострадали водители автомобилей Hyundai и Volvo.
Между тем, до сих пор неизвестны причины и обстоятельства этого ДТП.