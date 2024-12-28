Общество

Волгоградцы «покатятся» по улицам до Нового года из-за циклона

Общество 28.12.2024 15:44
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28.12.2024 15:44


Вплоть до Нового года в Волгограде и районах области сохраняется предупреждение по гололедице, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

- На юге Европейской территории России в начале периода средиземноморский циклон вызовет осадки, местами сильные, гололедные явления, - говорится в прогнозе, составленном на период с 28 декабря по 2 января.

В Волгоградском ЦГМС уточняют, что гололедица в уходящие дни 2024 года ожидается вместе с другими природными явлениями.

- В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, туман, гололедно-изморозевые отложения. На дорогах гололедица, - прогнозируют метеорологи 29 и 30 декабря в Волгоградской области.

Температура воздуха: ночью -2…-7º, при прояснении -7…-12º; днем 29 декабря ожидается -5…0º. 30 декабря днем будет немного теплее: -4…+1º.

В Волгограде осадки в виде небольшого снега и мокрого снега ожидают только 30 декабря. При этом гололедица на дорогах также указана в прогнозе. Температура воздуха в эти дни: ночью -3…-5º; днем -1…-3º. 

Фото из архива V102.RU

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