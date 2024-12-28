Сотрудники «Концессии водо- и теплоснабжения» в новогодние праздники дни в Волгограде будут дежурить круглосуточно.

- В случае возникновения каких-либо нарушений на сетях аварийно-восстановительные бригады «Концессий» без промедления приступят к работе, - сообщили V102.RU на предприятии.

Без выходных и в круглосуточном режиме будут работать операторы Единого диспетчерского центра. По номеру 8 (8442) 333-134 можно в любое время подать заявку на устранение аварийной ситуации или получить информацию о ходе ведущихся работ.

Оставить сообщение можно также и через дополнительный сервис «Электронная приемная директора ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Отправить обращение также можно с помощью чат-бота в Telegram https://t.me/Dir_voda_teplo_VLG_bot или на сайте «Концессий» в разделе Контакты.

В дни новогодних каникул с 29 декабря по 8 января в Центре обслуживания клиентов на улице Пархоменко, 47а прием вестись не будет. К режиму штатной работы центр вернется с 9 января.

Фото из архива V102.RU