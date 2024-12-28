Макаров рекомендован на пост председателя арбитражного суда Волгоградской области

Высшая квалификационная коллегий судей РФ (ВККС) рекомендовала кандидатуру Игоря Макарова на должность председателя арбитражного суда Волгоградской области, передает V102.RU.

Макаров исполняет обязанности председателя арбитражного суда Волгоградской области после ухода с этого поста Виктора Романова. Романов, напомним, в мае текущего года был назначен председателем Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда в Самаре.

Игорь Макаров в 2020 году президентским указом был назначен зампредседателя арбитражного суда Волгоградской области на 6-летний срок.