Общество

Макаров рекомендован на пост председателя арбитражного суда Волгоградской области

Общество 28.12.2024 10:36
0
28.12.2024 10:36


Высшая квалификационная коллегий судей РФ (ВККС) рекомендовала кандидатуру Игоря Макарова на должность председателя арбитражного суда Волгоградской области, передает V102.RU.

Макаров исполняет обязанности председателя арбитражного суда Волгоградской области после ухода с этого поста Виктора Романова. Романов, напомним, в мае текущего года был назначен председателем Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда в Самаре.

Игорь Макаров в 2020 году президентским указом был назначен зампредседателя арбитражного суда Волгоградской области на 6-летний срок.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.12.2024 13:03
Общество 28.12.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2024 12:27
Общество 28.12.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2024 11:08
Общество 28.12.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2024 10:25
Общество 28.12.2024 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.12.2024 09:22
Общество 28.12.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2024 08:04
Общество 28.12.2024 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 20:59
Общество 27.12.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 20:35
Общество 27.12.2024 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 19:48
Общество 27.12.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 19:26
Общество 27.12.2024 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 19:04
Общество 27.12.2024 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 18:22
Общество 27.12.2024 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 18:16
Общество 27.12.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 16:14
Общество 27.12.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2024 14:17
Общество 27.12.2024 14:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:20
T2 подводит итоги 2024 годаСмотреть фотографии
13:12
«Спасибо, поздравили!»: город коммунальных катастроф под Волгоградом остался без водыСмотреть фотографии
13:03
С 1 января придётся ходить пешком? В Камышине ФАС приостановила отбор перевозчиков по пяти маршрутамСмотреть фотографии
12:27
Три квартиры депутатов Волгоградской облдумы отремонтируют за 1,6 млнСмотреть фотографии
12:12
Якушев: по инициативе партии в этом году приняты 50 законов по семейной политикеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
В Волгоградской области 20-летний курьер помог мошенникам обобрать 5 пенсионеровСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде лихач на «Ладе» сбил школьника у остановки «7-я больница»Смотреть фотографии
11:08
«Концессии» в новогодние праздники в Волгограде будут дежурить круглосуточноСмотреть фотографии
10:48
В центре Волгограда Toyota снесла пенсионерку на переходе: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Макаров рекомендован на пост председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:25
Сказка в Новый год. В Волгограде нефтепереработчики поздравили воспитанников СРЦСмотреть фотографии
10:22
Правительство РФ лишило мошенников голосаСмотреть фотографии
09:22
В новогоднюю ночь транспорт Волгограда будет работать по спецграфикуСмотреть фотографии
09:21
Волгоградские овощеводы подводят итоги годаСмотреть фотографии
09:09
На месте МЧС и четыре скорые: в Волгограде засняли последствия столкновения легковушки и КАМАЗаСмотреть фотографии
08:34
«Нет доверия?»: к суду над главой Иловлинского района Гелем просят привлечь опытных прокуроровСмотреть фотографии
08:04
Авиайрейс Баку-Волгоград вычеркнули из расписанияСмотреть фотографии
07:34
В Волгограде ассенизатор залил нечистотами землю у шоссе АвиаторовСмотреть фотографии
07:20
Гандболистки «Динамо-Синары» узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка РоссииСмотреть фотографии
22:25
«Вырвало кабину»: под Волгоградом 2 человека пострадали в страшной аварии с четырьмя автомобилямиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:32
Илья Кухарчук стал автором лучшего гола «Ротора» по версии болельщиков Смотреть фотографии
21:28
В Калаче-на-Дону сбили 11-летнего школьникаСмотреть фотографии
20:59
«Девять километров страха»: жители сняли трешовое видео на дороге в волгоградской глубинкеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
В Волгограде сквер у ЗАГСа на пр. Университетском обновят за 71 млн рублейСмотреть фотографии
19:48
Новые тарифы на тепло и воду приняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:26
«Новый год нас всех кормил»: запрет пиротехники в Волгоградской области грозит разорением продавцам салютовСмотреть фотографии
19:04
Запрет на проезд грузовиков через Волжскую ГЭС продлили до 2025 годаСмотреть фотографии
18:45
Путин поручил создать сеть протезно-ортопедических центров в регионах РоссииСмотреть фотографии
18:22
«Прыгали в окно»: многодетная семья под Волгоградом осталась без дома в канун Нового годаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Волгоград парализовали пробки в 9 балловСмотреть фотографии
 