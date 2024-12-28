В Волжском разыскивают голубоглазую женщину в розовой шапке





В городе Волжском Волгоградской области пропала 52-летняя Лариса Мололкина. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. С 19 декабря о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 см., нормальное телосложение, голубые глаза, волосы каштанового цвета.

В день исчезновения на Ларисе Мололкиной были куртка зеленовато-коричневого цвета, темно-синие джинсы, черные полусапоги и розовая шапка.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me