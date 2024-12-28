Под Волгоградом коммунальщики топят улицу: 500 человек мерзнут

На видео показано плачевное состояние теплотрассы: дырявые, неутепленные трубы, из которых кипяток вытекает прямо на землю. Из-за постоянных утечек горячей воды вокруг колодцев образовались огромные провалы. Жильцы обращались в местную администрацию и ООО Комунальное хозяйство «Варваровское», однако коммунальщики и пальцем не пошевелили, чтобы исправить ситуацию.
А тем временем люди спасаются обогревателями и сплит-системами, когда на улице не так морозно. Но это мало помогает. Дети делают уроки в верхней одежде. Зато счета за электричество приходят «сказочные».
Волгоградское отделение ОНФ уже направило соответствующие запросы в госжилинспекцию и ООО «Береславское коммунальное хозяйство» с требованием решить вопрос с теплоснабжением дома.
Видео волгоградское отделение ОНФ VK.com