Под Волгоградом коммунальщики топят улицу: 500 человек мерзнут











Около пятисот человек, проживающих в тринадцати многоквартирных домах хутора Логовской Калачевского района Волгоградской области, замерзают в своих квартирах из-за ветхого состояния теплопровода. Отчаявшиеся решить эту проблему жильцы обратились за помощью в волгоградское отделение ОНФ, передает V102.RU. Около пятисот человек, проживающих в тринадцати многоквартирных домах хутора Логовской Калачевского района Волгоградской области, замерзают в своих квартирах из-за ветхого состояния теплопровода. Отчаявшиеся решить эту проблему жильцы обратились за помощью в волгоградское отделение ОНФ, передает V102.RU.

По словам Екатерины Черновой из дома №30, ООО «Береславское коммунальное хозяйство» вместо того, чтобы обогревать квартиры, с начала отопительного сезона отапливает улицу.На видео показано плачевное состояние теплотрассы: дырявые, неутепленные трубы, из которых кипяток вытекает прямо на землю. Из-за постоянных утечек горячей воды вокруг колодцев образовались огромные провалы. Жильцы обращались в местную администрацию и ООО Комунальное хозяйство «Варваровское», однако коммунальщики и пальцем не пошевелили, чтобы исправить ситуацию.А тем временем люди спасаются обогревателями и сплит-системами, когда на улице не так морозно. Но это мало помогает. Дети делают уроки в верхней одежде. Зато счета за электричество приходят «сказочные».Волгоградское отделение ОНФ уже направило соответствующие запросы в госжилинспекцию и ООО «Береславское коммунальное хозяйство» с требованием решить вопрос с теплоснабжением дома.