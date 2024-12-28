В Волжском на пр. Ленина иномарка протаранила «Яндекс. Такси»





28 декабря в Волжском произошло столкновение двух легковушек. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось в 10:40 на пр. Ленина у остановки общественного транспорта «Московский энергетический институт» и оказалось запечатлено камерами уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, на пересечении проспекта с ул. Молодёжной водитель «Яндекс. Такси» пытался развернуться, однако не заметил, что по встречной полосе к нему на полном ходу приближается ещё одна легковушка.

Основной удар приняла на себя передняя часть такси. Капот автомобиля получил серьёзные повреждения.

Отметим, лишь благодаря случайному стечению обстоятельств в аварии удалось избежать жертв. На время оказалось затруднено движение автотранспорта по проспекту.

Фото и видео: POWERNET /vk.com