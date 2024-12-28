Опытного рыбака ищут в реке Бузулук Волгоградской области

В Киквидзенском районе Волгоградской области водолазы ищут в реке местного жителя, который утром 27 декабря уехал на рыбалку и пропал, сообщили V102.RU в администрации региона.

- В ходе поисковых мероприятий автомобиль «Дэу Нексия», принадлежащий мужчине, был обнаружен на берегу реки Бузулук. В 20 метрах от берега во льду реки имеется полынья, неподалёку от которой полицейскими были обнаружены рыболовные принадлежности, - рассказали в главке.

Сообщение о пропаже 63-летнего мужчины накануне вечером поступило в дежурную часть ОМВД России по Киквидзенскому району. Найти рыбака попросили его родственники, так как он перестал выходить на связь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области