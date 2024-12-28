Три квартиры депутатов Волгоградской облдумы отремонтируют за 1,6 млн

Аппарат Волгоградской облдумы разместил закупку на ремонт служебных квартир депутатов. Теперь на кону – три жилых помещения, расположенных в Советском и Дзержинском районах. В частности, планируется привести в порядок квартиру в домах №3/1 по ул. Тулака, №4 по ул. Авиаторов, а также в доме №33 по ул. Космонавтов. Начальная цена контракта составила 1,6 миллиона рублей.
Напомним, в конце года областная дума уже пробовала найти рабочих для ремонта двух квартир на Тулака и на Авиаторов.
В частности, в квартире по улице Авиаторов должны были привести в порядок ванную, туалет, кухню, коридор и комнату. В жилом помещении по ул. Тулака планировалось отремонтировать коридор, гостиную, спальню, кухню и лоджию.
Однако желающих взяться за работу за 679 тысяч рублей не нашлось, и аукцион был признан несостоявшимся.
Теперь аппарат объявил новую закупку, только к двум служебным квартирам депутатам прибавилась еще одна. В доме №33 по ул. Космонавтов планируется капитально отремонтировать ванную комнату.