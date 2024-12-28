Сказка в Новый год. В Волгограде нефтепереработчики поздравили воспитанников СРЦ

Общество 28.12.2024 10:25
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28.12.2024 10:25
В преддверии самого волшебного праздника волгоградские нефтяники по традиции посещают подшефные социально-реабилитационные центры. Этот год не стал исключением.
Как сообщили V102.RU, на днях нефтяники навестили воспитанников Волгоградского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и вручили сладкие сюрпризы и плюшевые рюкзаки-игрушки в виде символа наступающего года от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».
Лукойловцы также порадовали воспитанников Красноармейского СРЦ. Молодые специалисты Волгоградского НПЗ устроили для детей настоящее новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и вручили сладкие сюрпризы.
– Детство должно быть счастливым у каждого ребенка, – уверены взрослые.
Нефтяники регулярно оказывают поддержку социально-реабилитационным центрам, помогают в благоустройстве территории, с ремонтом спортивной площадки, дарят подарки к праздникам.
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