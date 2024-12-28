Сказка в Новый год. В Волгограде нефтепереработчики поздравили воспитанников СРЦ





В преддверии самого волшебного праздника волгоградские нефтяники по традиции посещают подшефные социально-реабилитационные центры. Этот год не стал исключением.

Как сообщили V102.RU, на днях нефтяники навестили воспитанников Волгоградского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и вручили сладкие сюрпризы и плюшевые рюкзаки-игрушки в виде символа наступающего года от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».





Лукойловцы также порадовали воспитанников Красноармейского СРЦ. Молодые специалисты Волгоградского НПЗ устроили для детей настоящее новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и вручили сладкие сюрпризы.

– Детство должно быть счастливым у каждого ребенка, – уверены взрослые.

Нефтяники регулярно оказывают поддержку социально-реабилитационным центрам, помогают в благоустройстве территории, с ремонтом спортивной площадки, дарят подарки к праздникам.