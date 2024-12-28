Общество

Роспотребнадзор в Волгограде присмотрелся к аниматорам

Общество 28.12.2024 19:51
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28.12.2024 19:51


В преддверии новогодних праздников становятся востребованными услуги аниматоров для работы не только на корпоративах, но и на дому.  Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области советуют заранее проверять аниматоров, чтобы праздник не оказался испорченным, передает V102.RU.

Специалисты рекомендуют перед заказом аниматоров изучить отзывы об их работе, а также уточнять заранее, в каком качестве они оказывают услуги – зарегистрированного ИП или юрлица, самозанятого или в частном порядке.

- Заключайте по возможности письменный договор, в котором обязательно согласуйте точную дату и время оказания услуги, сведения о конкретном лице, которое будет её оказывать, продолжительность праздничной программы и, конечно же, её стоимость и порядок оплаты, - указывают в Роспотребнадзоре. - Договор можно заключать как с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и с самозанятыми, физическими лицами. Договор должен быть в двух экземплярах. Перед тем как подписать его, внимательно прочитайте условия договора, внесите в него необходимые дополнения, изменения.

Если аниматоры подвели и услугу не оказали, что потребитель вправе обратиться к нему с письменной претензией, а потом и в суд, если указанные в документе требования будут проигнорированы.

Фото из архива V102.RU

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