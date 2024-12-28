С 1 января придётся ходить пешком? В Камышине ФАС приостановила отбор перевозчиков по пяти маршрутам





С 1 января 2025 года жителям Камышина грозит неприятный сюрприз. Как сообщает ИА «Высота 102», один из крупнейших городов Волгоградской области может оказаться на грани транспортного коллапса из-за срыва сроков определения перевозчиков по автобусным направлениям №№1, 2, 6, 15, 17.

На днях истекают контракты, ранее заключённые муниципалитетом с транспортными предприятиями. При этом новые соглашения так и не были подписаны.





20 декабря мэрия попыталась решить эту проблему, определив по итогу электронных аукционов новых перевозчиков, которым доверят обслуживание маршрутов: № 1 «Молодёжная – Автостанция», № 2 «Очистные – ст. «Текстильщик», № 6 «пос. Металлист - Мясокомбинат», №15 «Хоспис - 28 квартал» и №17 «Цех металлоконструкций - Гипермаркет «Магнит». Спустя неделю, 27 декабря конкурсная комиссия должна была вынести вердикт, определив победителей аукционов, но, согласно информации, опубликованной на Госзакупках, в происходящее вынуждена была вмешаться ФАС.

Антимонопольный орган приостановил подведение итогов из-за того, что условия торгов могут нарушать законодательство, регулирующее конкуренцию.





Соответствующий вопрос будет рассмотрен ФАС на ближайшем заседании, однако лишь после новогодних каникул.

Редакция ИА «Высота 102» смогла связаться с перевозчиком, обслуживающим автобусные маршруты №15 и №17. В организации подтвердили, что с 1 января у них не будет законных оснований продолжать работу по данным направлениям.

- Мы обслуживаем маршруты на основании выданных муниципалитетом маршрутных карт. И по транспортному направлению №15, и по маршруту №17 мы можем работать до 31 декабря. Что будет дальше – очень большой вопрос. По закону, если мы продолжим работать, то нас могут привлечь к ответственности, - подчеркнул представитель компании ООО «Автоэкспресс».

В организации подчеркнули, что сразу же, как стало понятно, что городские власти почему-то решили отложить решение транспортного вопроса на последние недели года, они предложили продлить действие ранее выданных маршрутных карт ещё на несколько недель.

- Такая возможность у муниципалитета есть. Ещё 18 декабря мы направили в мэрию соответствующее заявление, однако сегодня уже 28 декабря, последний рабочий день, но решение по этому вопросу так и не принято. Нужно отдельно подчеркнуть, что соответствующее решение не только должно быть принято, но и внесено в каждую дорожную карту, которые находятся в задействованном подвижном составе. Лишь после этого оно будет иметь полноценный юридический вес. Даже если сегодня под вечер нам всё же скажут, что вопрос улажен, когда мы сможем уладить проблемы с документами – неизвестно. Время уже упущено, - подчеркнул сотрудник предприятия.

При этом только в случае с этими двумя маршрутами без транспортного обслуживания может остаться значительная часть города.

- К примеру, маршрут №15 обслуживает микрорайон «Нефтебаза». Это довольно крупный массив частных жилых домов. Здесь также мы обеспечиваем транспортную доступность одного из городских медицинских учреждений, - добавил представитель компании ООО «Автоэкспресс».

По словам перевозчика, декабрьская попытка определить компании, которые будут обслуживать транспортные направления №№1, 2, 6, 15, 17 далеко не первая. Ранее муниципалитет уже пытался провести аналогичную процедуру, но и тогда к ней возникли вопросы у ФАС.

- Насколько мне известно, после первого захода антимонопольщики даже наказали наших чиновников. Мы заявлялись и тогда, и сейчас, поэтому в курсе этих процессов. Странно, что они вновь наступили на те же грабли, - отметил сотрудник компании.

В свою очередь в администрации Камышина подтвердили, что с определением перевозчиков в этом году действительно произошла заминка, однако, по информации властей, все пять маршрутов не останутся без обслуживания.

- До завершения конкурсных процедур старые компании продолжат свою работу. Никаких неудобств для пассажиров не возникнет. Маршруты будут обслуживаться в прежнем режиме, - заверили журналистов в пресс-службе администрации Камышина.