Волгоградцам рассказали, что изменится в правилах авиаперелетов с 1 марта

В России с 1 марта вступают в силу новые правила авиаперелетов, согласно которым перевозчики должны будут заранее информировать пассажиров о всех изменениях.

Как пояснил депутат Госдумы РФ Александр Якубовский РИА Новости, согласно приказа Минтранса РФ №341, авиаперевозчиков обязали заранее предоставлять информацию об условиях перелета, изменении билета, а также отказа от перевозки и возврата денег за поездку.

Пассажиры с детьми до 12 лет теперь смогут рассчитывать на соседние места на борту без дополнительной оплаты. Также устраняются правовые пробелы в вопросе вынужденного отказа от перелета.

Депутат пояснил, что с 1 марта вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. А при задержке рейсов теперь перевозчик получил четкую инструкцию по обеспечению пассажиров водой и питанием, их размещением.

Фото из архива V102.RU

