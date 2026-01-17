Общество

В Котово ради безопасности жителей отменили купания на Крещение

Общество 17.01.2026 21:47
Власти Котовского района Волгоградской области вслед за некоторыми другими муниципалитетами отменили крещенские купания. Как сообщили в районной администрации, такое решение было принято из-за невозможности обеспечить безопасность при выходе людей на лед городского пруда и  оборудовании купели. Жителей просят не подвергать себя неоправданному риску и не окунаться в водоем самостоятельно.

Ранее, напомним, сообщалось, что в ряде районов крещенские купания также не состоятся. Среди причин – высокий уровень воды в некоторых водоемах, вспышка ОРВИ, а также отсутствие других безопасных условий.

В Волгограде завтра откроются пять мест для желающих окунуться в ледяную воду.


