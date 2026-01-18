В аэропорту Волгограда на фоне атак БПЛА задерживаются рейсы

На утро 18 января в волгоградском аэропорту на фоне ограничений из-за атак БПЛА задерживаются пять рейсов – два на прилет и три на вылет в Москву и Египет.

Согласно данным справочной аэропорта, авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот» сдвинули свои утренние рейсы в Волгоград на более позднее время – с 9:45 на 11:05 мск и с 9:50 на 11:50 мск.

Из волгоградского аэропорта также с опозданием вылетят два рейса в Москву, а также в Шарм-эль-Шейх. Туристы прошли регистрацию еще 17 января, но до сих пор вынуждены ждать вылета. Он был назначен на 06:55 мск 18 января, но потом был отложен на 9:40 мск.

Напомним, что накануне поздно вечером в регионе была объявлена беспилотная опасность, которую отменили спустя 9 часов. План «Ковер», который был введен ночью в аэропорту, еще действует.

