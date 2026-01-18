Общество

Когда и как в Волгограде можно набрать святую воду на Крещение

Сегодня, 18 января, православные встречают Крещенский сочельник. В этот день проходят богослужения в храмах, а после утренней литургии освящают воду. Верующие готовят себя к празднику Крещения (Богоявления), который отмечается 19 января.

В Крещенский сочельник следует соблюдать пост, воздерживаясь от скоромной пищи, а также примириться с ближними и, по возможности, побывать на богослужении.

Освященная 18 января вода ничем не отличается от той, которую будут набирать 19 января. Хранить ее можно долго и употреблять с натощак с молитвой.

Набрать святой воды можно уже сегодня, 18 января, после Великого освящения воды. Этот чин совершается после утренней литургии (около 11:00 – 12:00). В храмах уже подготовлены специальные емкости с водой, чтобы ее хватило всем желающим.

Освященную воду можно набрать 19 января и даже позже. Во многих храмах ее набирают с запасом, а потом раздают.  

Как сообщили в Волгоградской епархии, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в Крещенский сочельник совершит Божественную литургию, Великую вечерню и Великое освящение воды в храме Богоявления Господня (г. Волгоград, ул. Ярославская, 5). 

В праздник Крещения митрополит Феодор возглавит Божественную литургию, которая начнется в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде в 00:00 мск. 

Справка. Крещение Господне (Богоявление) – это один из двунадесятых праздников, который отмечается ежегодно 19 января. Его история связана с событиями, описанными в Евангелие, когда Иисус Христос в возрасте 30 лет принял крещение на реке Иордан от пророка Иоанна Предтечи. 

В этот момент произошло Богоявление и явилась Святая Троица: голос Бога с небес провозгласил Иисуса Сыном Божьим, а Святой Дух сошёл на него в виде голубя.

По традиции в Крещение верующие окунаются в ледяную купель, в храмах проходят праздничные службы. В праздник Крещения совершается еще одно Великое освящение воды. 


