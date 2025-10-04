Общество

Андрей Бочаров посетил мемориал «Рубеж Сталинградской доблести»

04.10.2025 14:06
0
04.10.2025 14:06


Губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко сегодня, 4 октября,  осмотрели место мемориала «Рубеж Сталинградской доблести» у подножия Мамаева кургана. Глава региона поставил ряд дополнительных задач по дальнейшему развитию памятного комплекса и определил концепцию размещения новых объектов, рассказали в администрации региона.

Напомним, мемориальная зона была торжественно открыта в преддверии Дня Победы и празднования 80-летия Великой Победы. Композиция зеркально повторяет расположение тумб с землей городов-героев и Брестской крепости, которые расположены справа у центральной лестницы к главной высоте России. В аналогичные тумбы в левой части мемориала заложены капсулы с землей Сталинграда, города воинской славы Калача-на-Дону и населенных пунктов, удостоенных звания «Рубеж Сталинградской доблести» — Котельниково, Серафимович, Клетская, Городище, Октябрьский, Светлый Яр, Суровикино и Камышин. 

В Волгоградской области продолжается работа по сохранению исторической памяти, подвига Поколения Победителей, защитников Сталинградской земли. Почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» удостоены территории, где в период Сталинградской битвы солдаты и жители проявили особую стойкость и героизм. В населенных пунктах – «Рубежах Сталинградской доблести» проводится работа по приведению в порядок мемориальных зон, установке памятных стел и благоустройству прилегающих территорий. Работа по приведению в порядок общественных территорий проводится по губернаторской программе реализации проектов благоустройства для муниципалитетов, обновленные территории появились уже в четырех муниципалитетах — Клетской, Серафимовиче, Котельниково и Городище.

Фото администрации Волгоградской области

