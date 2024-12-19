Общество 19.12.2024 08:39
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19.12.2024 08:39
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков перед Прямой линией главы государства, которая состоится сегодня, 19 декабря, заявил, что уже понятно, к каким вопросам нужно готовиться. По его словам, передает V102.RU со ссылкой на федеральные СМИ, россиян волнуют вопросы, связанные с качеством и доступностью жилья, транспортной инфраструктурой, медициной, пособиями.
- Мы составили рейтинг из десяти ключевых проблем и отмечаем, что он варьируется в зависимости от региона, - заявил Дмитрий Песков.
Также он отметил, что часть вопросов россиян связана с ходом специальной военной операции и обеспечением бойцов и их семей. Они будут серьезно анализироваться, заверил пресс-секретарь Владимира Путина.
Напомним, ранее V102.RU также сообщало со ссылкой на ОНФ, чьи волонтеры работали на приеме вопросов, что россиян также волнуют названные Дмитрием Песковым проблемы.
По последним данным, на Прямую линию Владимиру Путину к этому часу поступило более 1,8 миллиона вопросов и обращений россиян. Диалог президента и граждан начнется в 12.00 ч.
Фото kremlin.ru
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