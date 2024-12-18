В поселке Волгограда ликвидируют ловушку для автомобилей

Общество 18.12.2024 21:44
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18.12.2024 21:44
В поселке Горьковский Советского района Волгограда на улице Восточной планируют полностью заменить проблемный участок водопровода. Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», работы будут выполнены до конца месяца.
Сотрудники компании только в очередной раз устранили аварию, как местные жители вновь зафиксировали течь в том же месте. В результате подтопления территории затруднен проезд автомобилей, которые вязнут в болотистой жиже. Пешеходам также советуют проявлять осторожность рядом с колодцем.
Фото читателей V102.RU
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