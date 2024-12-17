Двое волжан попались на схемы аферистов и лишились 7 млн рублей





В Волжском Волгоградской области двое местных жителей поверили мошенникам и лишились своих сбережений. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в общей сумме потерпевшие отдали злоумышленникам почти 7 млн рублей.

— 11 декабря нынешнего года с 38-летней неработающей местной жительницей связался неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов и под предлогом отмены несанкционированного оформления кредита, убедил потерпевшую перевести на безопасный счет, подконтрольный аферисту, 3,3 млн рублей личных сбережений. Денежные средства женщина переводила через банкомат, — рассказали информагентству в правоохранительных органах.

От действий аферистов также пострадал 45-летний мужчина, который хотел быстро приумножить свои сбережения. В мессенджере потерпевшему написала неизвестная и представилась сотрудницей брокерской компании. В течении месяца мужчина перевел на неизвестный счет более 3,3 млн рублей, часть из которых он взял в кредит.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.