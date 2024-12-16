



В Центральном районе Волгограда перенесут трамвайную остановку «Ул. Краснознаменская» ближе к улице Балонина - напротив одноименной остановки, расположенной по ходу движения в сторону «Детского центра». Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, данное решение было продиктовано отсутствием технической возможности установки нового павильона на прежнем месте.

Специалисты уже приступили к оборудованию новой платформы.





- В настоящее время завершается первый этап реконструкции в границах остановки «Детский центр» и стрелочного перевода по ул. Голубинской. В рамках подготовки к возобновлению трамвайного движения проводится обкатка путей всеми типами подвижного состава. Ранее подрядчик выполнил демонтаж старой изношенной рельсошпальной решетки, подготовил щебеночно-песчаное основание и смонтировал новое полотно протяженностью порядка 1300 метров в однопутном исчислении, - уточнили в мэрии.

Кроме этого была полностью обновлена контактная сеть, заменены опоры и обновлен переезд на улице Глубокоовражная.