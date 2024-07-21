Вертолет МЧС заступил на дежурство в Волгограде





В Волгограде вертолет МЧС России заступил на дежурство. Как рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, крылатая техника для тушения пожаров будет базироваться на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб».

В Волгограде вертолет МЧС России заступил на дежурство. Как рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, крылатая техника для тушения пожаров будет базироваться на площадке авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб».

В случае необходимости вертолет сможет в течение часа вылететь в любую точку региона. В очаг пожара только за один рейс он способен сбросить до 5 тонн воды.- В случае пожара мы в кратчайшее время обязаны вылететь и с помощью водосливного устройства локализовать и в дальнейшем ликвидировать возгорание. То есть помогать наземным службам более эффективно устранять природные пожары, - рассказал командир вертолета Ми-8 Виктор Цыбульский.Определено более 140 мест забора воды с учетом необходимых требований для использования водосливного устройства, а также определён порядок координации экипажа вертолёта с наземной группировкой, подчеркнули в управлении МЧС.