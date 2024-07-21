Вертолет МЧС заступил на дежурство в Волгограде

- В случае пожара мы в кратчайшее время обязаны вылететь и с помощью водосливного устройства локализовать и в дальнейшем ликвидировать возгорание. То есть помогать наземным службам более эффективно устранять природные пожары, - рассказал командир вертолета Ми-8 Виктор Цыбульский.
Определено более 140 мест забора воды с учетом необходимых требований для использования водосливного устройства, а также определён порядок координации экипажа вертолёта с наземной группировкой, подчеркнули в управлении МЧС.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области