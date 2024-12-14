В Волгоградской области «Ниву» зажало между фурой и маршруткой: двое в больнице





В Михайловском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошлоа на 754 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, столкновение произошло между автомобилем Mercedes-Benz, «Шевроле Нива» с полуприцепом и фурой DAF XF105. В результате столкновения «Нива» оказалась зажата между двумя автомобилями.

Водитель Mercedes-Benz и пассажирка автомашины «Шевроле Нива» были госпитализированы в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области