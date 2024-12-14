Происшествия

В Волгоградской области «Ниву» зажало между фурой и маршруткой: двое в больнице

Происшествия 14.12.2024 09:39
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14.12.2024 09:39


В Михайловском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошлоа на 754 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, столкновение произошло между автомобилем Mercedes-Benz, «Шевроле Нива» с полуприцепом и фурой DAF XF105. В результате столкновения «Нива» оказалась зажата между двумя автомобилями. 

Водитель  Mercedes-Benz и пассажирка автомашины «Шевроле Нива» были госпитализированы в больницу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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