Гидрометцентр предупредил волгоградцев о переходящем в гололед тумане

В Волгоградской области синоптики вновь объявили жёлтый уровень погодной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие 48 часов на территории отдельных районов региона специалистами прогнозируются опасные природные явления.
Согласно прогностической карте предупреждений Гидрометцентра, составленной для Южного федерального округа, в Волгоградской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 18:00 12 декабря.
Кроме того, на фоне понижения температуры в ночные часы туман может переходить в изморозевые отложения. Угроза гололёда будет сохраняться вплоть до 6:00 12 декабря.