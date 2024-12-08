«Последнее отнимают»: в Волжском жильцам аварийного МКД власти предложили найти десятки миллионов на снос





В Волжском Волгоградской области жильцы общежития по адресу пр. Ленина, д. 76 получили требование о самостоятельном сносе аварийного дома. Как сообщает ИА «Высота 102», городская администрация, которая, по словам волжан, сначала затягивала процедуру признания МКД аварийным, а затем пыталась возложить на собственников реконструкцию сооружения, проиграв в судах, решила преподнести жильцам новый неприятный сюрприз, потребовав снести за свой счёт пятиэтажный дом.

- В соответствии с постановлением администрации Волжского от 10.10.2023 № 5861, администрация городского округа Вам, как собственникам жилых помещений многоквартирного дома, требование о проведении сноса здания жилого дома № 76 по пр. Ленина. Вам необходимо в срок до 01 марта 2025 года принять решение о проведении сноса и проинформировать муниципалитет, - говорится в уведомлении, разосланном собственникам.





При этом, в случае если жильцы, и так живущие не самым большим достатком, откажутся или не смогут найти десятки миллионов на демонтаж пятиэтажки, муниципалитет изымет в свою собственность земельный участок в самом центре города, а также все ранее приватизированные квартиры.

- Если в установленный срок собственники не приступили к его сносу, застроенный земельный участок будет изъят для муниципальных нужд. Изъятие земельного участка в связи с необходимостью сноса аварийного многоквартирного дома, является основанием для изъятия у собственников принадлежащих им жилых помещений, за исключением тех, которые принадлежат на праве собственности муниципальному образованию. Поскольку земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, изымается для муниципальных нужд, изъятие у собственников их жилых помещений осуществляется путем их выкупа по правилам, предусмотренным ч. 1-3,5-9 ст. 32 Жилищного кодекса РФ, - подчёркивается в документе.

Примечательно, что большинство комнат в непригодном для проживания общежитии имеет площадь порядка 18 кв. метров. Даже при условии рыночной оценки их стоимости, владельцы, лишившись единственной жилплощади, окажутся на улице с мизерной компенсацией, которой не хватит на приобретение квартиры ни на первичном, ни на вторичном рынке.

- Эти уведомления были разосланы после решения суда о расселении нашего дома в течение 2025 года. К сожалению, мы не сыскали понимания властей ни когда просили остановить разрушение дома, ни когда били во все колокола из-за аварийного состояния, ни сейчас, когда нужно просто исполнить решение суда, - рассказала журналистам местная жительница Оксана Ченина.





Собственники считают, что ультиматум муниципалитета об изъятии жилплощади приведёт к ущемлению их прав. Более того, из-за такого подхода могут быть нарушены интересы несовершеннолетних.

- Цены на полноценные квартиры у нас никогда не были маленькими. Естественно, что, получая материнский капитал, люди искали возможность с меньшими затратами приобрести жилплощадь. Выбор многих семей пал на комнаты в общежитиях. Наш дом в этом плане не исключение. Ещё несколько лет назад он ещё не был аварийным и многие сюда активно переезжали. У нас таким образом достаточное большое количество комнат было приобретено в интересах несовершеннолетних. Практически для всех – сейчас это единственное жильё. И как этим семьям жить дальше? Где они сейчас себе найдут новые комнаты, - сетует волжанка.

Редакция уже неоднократно рассказывала о скандальном опыте властей Волгограда по выселению жильцов аварийных МКД, через выкуп жилплощади по так называемой рыночной цене. По закону, в таком случае стоимость кв. метра определяется экспертизой, профинансированной муниципалитетом. При этом в Волгограде стоимость комнаты в общежитии площадью 18 кв. метров экспертами частенько оценивается в районе 900 тыс. рублей. Собственники вынуждены в судебном порядке добиваться увеличения выплат, но эти усилия, как правило, не увенчаются особым успехом. Суды в лучшем случае увеличивают компенсацию ещё на 100-200 тыс. рублей.





ИА «Высота 102» обратилось в администрацию Волжского с просьбой прокомментировать происходящее. Власти подтвердили, что действительно уведомляли собственников о необходимости за свой счёт снести аварийный дом.

- По закону собственники должны самостоятельно снести аварийный дом. Понимая тот факт, что средств для этого у собственников вряд ли окажется, этим будет заниматься муниципалитет. Но уведомление о сносе — это обязательная процедура. Также вчера администрация провела встречу с собственниками, где разъяснили основные моменты и ответили на интересующие вопросы, придя к общему пониманию дальнейших действий. Если аварийный дом не расселить прямо сейчас и оставить всё как есть, здание рухнет в любой момент вместе с жильцами, что приведет к непоправимым последствиям, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волжского.

По словам жильцов общежития, 6 декабря администрация действительно провела встречу. На ней муниципалитет предложил владельцам комнат временно переехать в маневренный жилой фонд. Для этого властями «зарезервированы» порядка 70 жилых комнат в других общежитиях. Однако, по информации волжан, предоставляемая жилплощадь отличается от их дома лишь тем, что последний уже признан аварийным, а предлагаемым для переселения МКД эту процедуру предстоит ещё пройти – они также находятся в плачевном состоянии.

Также чиновники в устной форме пообещали собственникам, что, если никто не будет «чинить препятствия» и «вставлять палки в колёса», отказываясь от маневренного фонда, МКД включат «в числе первых» в новую формируемую в регионе программу по расселению аварийного жилья. Взаимосвязь расселения общежития с переселением в маневренный фонд власти объяснили тем, что якобы только лишь проживание в энном свидетельствует о нуждаемости в новом жилье.





При этом представители администрации не смогли чётко объяснить жильцам, смогут ли они рассчитывать на новую жилплощадь или лишь на выкуп их комнат по «рыночной» стоимости, и отчего зависит реализация того или иного сценария развития ситуации.

- На наш вопрос, а что мы сможем приобрести на этот миллион, представители администрации заявили, что мы имеем право взять ипотеку. Но в реальности все, кто мог переехать из общежития, давно это сделали. Сейчас здесь остались лишь люди с небольшим достатком. Нам и раньше ипотеку никто не одобрил бы. Да сейчас к тому же ещё и процентная ставка драконовская. Мы попытались по-человечески это всё довести до властей, но нам было сказано, что администрация не виновата в том, что мы раньше не оформили ипотечные кредиты, - добавила Оксана Ченина.

Как поступить в сложившейся ситуации, собственники не понимают. После многолетних судебных тяжб, заведённого из-за затягивания расселения уголовного дела они фактически могут лишиться всего и оказаться на улице.

Фото: жильцы общежития