Насильно мил не будешь? В Волгограде жильцы еще одного общежития выступили против выселения по суду





В Волгограде жильцы аварийных домов продолжают бить тревогу из-за условий расселения в рамках муниципальной программы «Жилище». Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз боятся лишиться комнат собственники в общежитии по адресу: ул. Панферова, д. 52. В настоящее время мэрия готовится расселить сооружение, однако вместо предоставления полноценных квартир волгоградцам сулят мизерные выплаты, на которые невозможно приобрести жильё.

- Наш дом несколько лет назад был признан аварийным. В нём действительно невозможно жить. Он несколько раз горел, многократно топился осадками, оставался без отопления. Внутри всё в плесени. Сейчас дом отрезан от газа. Частично выведены из строя сети электроснабжения. Те, кто мог переехать куда-то к родственникам или временно снять квартиру – постарались уехать отсюда. Лишь три семьи, несмотря ни на что, остались здесь по-прежнему проживать, потому что им больше некуда податься. Условия, конечно, не то что спартанские – нечеловеческие. Дом нужно расселять, но зачем же выгонять людей на улицу, - задаётся вопросом жительница одной из комнат Татьяна Морозова.





Волгоградка утверждает, что власти уже пообещали территорию под аварийной двухэтажкой инвестору для возведения нового МКД. Не дожидаясь очереди расселения по региональной программе, чиновники включили дом в муниципальную. Однако городская программа отличается более жёсткими и безальтернативными условиями, невыгодными для собственников небольших по метражу комнат в общежитиях коридорного типа.

- Недавно было принято решение ускоренно расселить наш дом по суду. Но на деле нас просто лишают жилья. Да, плохого, да, небезопасно проживать, но это хоть какая-то крыша над головой. Нам же сейчас предлагают вместо реальной жилплощади мизерные выплаты, на которые взамен мы ничего не сможем себе купить, - добавляет собственница.









Точные суммы компенсаций предстоит определить по итогу независимой оценки. Однако, собственники уже сейчас понимают, что даже если расчёт будет произведён по более-менее рыночной стоимости, из-за маленькой жилой площади комнат средств окажется недостаточно для приобретения полноценных квартир.

- У меня метраж комнаты 18.36 кв. метров. Что мне делать с этой компенсацией? По сути, если я и найду себе за эти деньги что-то, то это будет такая же комната в таком же предаварийном или уже аварийном общежитии. И какой смысл в этом? А остаться здесь я не могу. Нам власти сразу сказали, что даже если мы с соседями откажемся от компенсаций, нас всё равно выселят по суду, - подчеркнула Татьяна Морозова.





Изначально в мэрии обещали завершить разработку экспертизы к 20 июля, однако сегодня уже 9 августа, а свой вердикт оценщики так и не вынесли. По крайней мере, жильцов об итогах независимой оценки власти не уведомляли.

Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать условия расселения очередного общежития.

– Дом №52 по ул. Панферова признан аварийным в июле 2019 года и в соответствии с действующим порядком включен в муниципальную программу «Жилище». Согласно нормам действующего законодательства, размер денежной компенсации определяется на основании заключения независимых экспертов, которые оценивают помещение так, как если бы оно находилось в технически исправном доме. При расчете размера компенсации учитывается как рыночная стоимость самого жилья, так и доля собственника в стоимости общего имущества в многоквартирном доме и земельного участка, на котором он расположен, - заверили в пресс-службе мэрии.

Касаемо итогового размера компенсации, на момент направления редакционного запроса в администрации затруднились назвать конкретную сумму, однако заверили, что права жителей никто нарушать не собирается, а размер выплат собственники смогут увеличить, правда, лишь в судебном порядке.

- На данный момент заключение специалистов о стоимости жилья в данном МКД муниципалитету еще не предоставлено. По действующему законодательству муниципалитет при выкупе аварийных жилых помещений обязан руководствоваться результатами оценки независимых экспертов. В случае, если жильцы будут не согласны с заключением экспертов, они могут обратиться в суд. Если решением суда сумма компенсации будет изменена, это даст муниципалитету законное основание для ее соразмерного увеличения.

Примечательно, что согласно документам муниципальной программы «Жилище», одна из её главных задач - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. При этом, документом никак не учитывается специфика общежитий и низкая площадь находящихся здесь жилых комнат. Как результат – парадокс, когда муниципальная программа вместо улучшения условий проживания собственников, по сути, лишает жильцов единственного жилья.

Пока власти только заходят в процедуру принудительного расселения этого общежития, неизвестные едва не снесли аварийку. По словам собственников, на днях к дому подъехала строительная техника и рабочие, которые готовы были приступить к демонтажу объекта. Останавливать их пришлось собственникам. Волгоградцы утверждают, что неизвестные назвались сотрудниками компании-застройщика, которым отдали эту территорию. Нетерпеливые коммерсанты были уверены, что общежитие вместе с соседними домами уже были расселены.

Ранее редакция ИА «Высота 102» рассказывала о собственниках жилых комнат в общежитии по адресу ул. Таращанцев, д. 28, которых администрация Волгограда по суду выселяет из квартир, вынуждая взять компенсации размером до 1,1 млн рублей. Нанятые властями независимые эксперты оценили стоимость квадратного метра жилой площади в доме в 60 тыс. рублей, при этом Минстроем РФ определена среднерыночная стоимость кв. метра в размере 80,3 рублей, а реальные цены давно находятся выше отметки в 100 тыс. рублей за кв. метр.

Фото: Татьяна Морозова