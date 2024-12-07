В Волгограде Лада Гранта ночью снесла столб: двое в больнице

Фото ДТП и ЧП Волгоград t.me
Происшествия 07.12.2024 15:58
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07.12.2024 15:58
Фото ДТП и ЧП Волгоград t.me
В Волгограде ночью 7 декабря произошла страшная авария, в которой пострадали два человека, в том числе ребенок. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, Лада Гранта двигалась по улице Ангарская в Дзержинском районе и в 1-22 ч. врезалась в световую опору, повалив и дорожный знак.50-летний водитель и 8-летний ребенок получили травмы и были доставлены в больницу.
Фото ДТП и ЧП Волгоград t.me
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