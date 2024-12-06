Владельца котельной обвинили в краже 3 млн рублей жителей Волгограда





Владельца частной котельной в Волгограде обвинили в махинациях с 3 миллионами рублей, которые жильцы трех многоквартирных домов внесли в качестве платы за отопление. По информации прокуратуры, мужчина своей вины не признает однако материалы дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере – уже направлены в суд.

– Являясь собственником котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой многоквартирные дома №№ 8, 8 «а», 8 «б» на ул. Хорошева в Дзержинском районе, обвиняемый с октября 2021 года по февраль 2023 года совершил хищение денежных средств от жильцов, – сообщила со ссылкой на материалы дела представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Прокуратура Дзержинского района посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

Отметим, что максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ составляет до 10 лет.