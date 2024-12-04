Происшествия

На ул. Комсомольской временный наземный переход стал причиной регулярных аварий

Происшествия 04.12.2024 21:08
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04.12.2024 21:08


На ул. Комсомольской в Волгограде из-за ремонта подземного перехода участились дорожно-транспортные происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновения автомобилей регулярно происходят на пересечении с проспектом Ленина.

Сегодня, 4 декабря, очередное ДТП с участием двух иномарок зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. В автомобиль, водитель которого остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов, врезался другой участник движения. 

Аналогичное ДТП, в результате которого едва не пострадали пешеходы, произошло в октябре. 

Напомним, что ремонт перехода станции «Комсомольской» стартовал в Волгограде в конце сентября. На время проведения работ организованы временные наземные переходы через улицу Комсомольскую – от здания № 10 к зданию №15 по пр. им. В.И. Ленина, а также между домом №18 по пр. им. В.И. Ленина и домом №8 по ул. Комсомольской. 

Дорожники нанесли на указанных участках разметку, однако, судя по всему, за два месяца не все водители успели перестроиться и привыкнуть к временным мерам. 

Видео: Безопасный регион / VK.com

 

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