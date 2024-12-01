Происшествия

Два человека погибли в ДТП у братской могилы защитников Сталинграда

Происшествия 01.12.2024 12:09
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01.12.2024 12:09


В городе Калаче-на-Дону Волгоградской области утром 1 декабря два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную Госавтоинспекцию, иномарка, в которой находились молодые люди, на скорости влетела в препятствие у братской могилы, расположенной на ул. Октябрьской. 

По информации полицейских, 28-летний водитель Volkswagen Polo двигался со стороны улицы Советской в сторону улицы Карла Маркса, когда съехал с дороги на левую обочину и въехал в препятствие. Погиб и сам водитель, и его 24-летний пассажир. 

Иномарка, судя по фото, опубликованному полицией, разбилась непосредственно у братской могилы героев, павших при защите и освобождении Калача-на-Дону во время Великой Отечественной войны. 

Отметим, что районные власти случившееся пока не комментировали. Состояние памятника после происшествия неизвестно.  

 Фото: ГАИ ОМВД по Калачевскому району / t.me

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