Два человека погибли в ДТП у братской могилы защитников Сталинграда





В городе Калаче-на-Дону Волгоградской области утром 1 декабря два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную Госавтоинспекцию, иномарка, в которой находились молодые люди, на скорости влетела в препятствие у братской могилы, расположенной на ул. Октябрьской.

По информации полицейских, 28-летний водитель Volkswagen Polo двигался со стороны улицы Советской в сторону улицы Карла Маркса, когда съехал с дороги на левую обочину и въехал в препятствие. Погиб и сам водитель, и его 24-летний пассажир.

Иномарка, судя по фото, опубликованному полицией, разбилась непосредственно у братской могилы героев, павших при защите и освобождении Калача-на-Дону во время Великой Отечественной войны.

Отметим, что районные власти случившееся пока не комментировали. Состояние памятника после происшествия неизвестно.

Фото: ГАИ ОМВД по Калачевскому району / t.me