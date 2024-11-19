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Абоненты МегаФона получат дополнительную защиту

Телеком 19.11.2024 17:10 Реклама
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19.11.2024 17:10 Реклама


МегаФон внедряет сервис по информированию своих клиентов о регистрации на них новых номеров мобильного оператора. Это позволит всем абонентам бесплатно получать сообщения об использовании их паспортных данных при регистрации новых договоров на оказание услуг сотовой связи МегаФона. Сервис подключается автоматически и доступен как для новых, так и действующих клиентов сотового оператора.
Информирование абонентов МегаФона происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи.
Сообщения передаются по всем каналам взаимодействия с клиентом — в виде СМС на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push-уведомления в случае, если у абонента на смартфоне установлен личный кабинет оператора.
В сообщении содержится информация о новом номере телефона, а также инструкция о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем.
В случае, если абонент получает информацию о неизвестной ему регистрации нового номера, ему необходимо срочно посетить салон связи, предъявить свои документы, после чего номер будет заблокирован.
Услуга обеспечивает дополнительный уровень защиты абонентов МегаФона от действий злоумышленников, которые могут получить доступ к паспортным данным абонента и попытаться зарегистрировать новый номер по подложным документам.
Также проверить актуальные номера, зарегистрированные на абонента, можно в любом салоне связи объединённой розничной сети МегаФона и Yota.
— Мы постоянно работаем над тем, чтобы создать максимально удобные и безопасные условия использования связи для наших клиентов.В 2023 году МегаФон предложил своим клиентам услугу «МегаСемья», позволяющую делиться с близкими своим пакетом по тарифу и за счёт этого упростить управление расходами на связь семейных абонентов. Однако спрос на услуги связи по-прежнему растёт, зачастую глава семьи покупает сразу несколько номеров на своё имя, что связано не только с необходимостью обеспечить связью детей и других членов семьи, но и резким ростом спроса на различные IoT-устройства. Теперь в режиме онлайн абонент будет получать всю оперативную информацию о регистрации новых номеров на своё имя,— говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.
МегаФон планирует существенно расширить данный функционал в следующем году, когда вступят в силу поправки в закон «О связи».
Напомним, что в соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 2025 года появится обязанность информирования абонентов о новых договорах. Согласно тексту документа, такое информирование будет осуществлено «посредством сети интернет» (через портал ЕПГУ), а также с помощью электронной почты и СМС. Однако МегаФон внедрил услугу информирования своих клиентов заранее и добавил к перечню каналов коммуникации push-уведомления.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneP4VmzCVTN

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