Аналитики назвали лидеров цифровой безопасности для жителей Волгоградской области





Аналитики компании J'son Partners Consulting назвали лидеров цифровой безопасности на основе ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи.

По итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге заняла компания МТС. Следом в пятерке расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. В исследовании также участвовали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.

Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и t2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

– Мошенники регулярно придумывают новые способы обмана, на которые попадаются и волгоградцы. Мы в свою очередь внедряем новые инструменты для защиты от спама и мошенничества и с начала года заблокировали около 11 миллионов спам-звонков, поступивших жителям Волгоградской области. Надеемся, что наши усилия повысят защищенность пользователей и позволят пресекать новые схемы телефонных злоумышленников, – прокомментировал директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Фото: архив V102.RU