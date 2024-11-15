Телеком

Клиенты Т2 могут подключить онлайн-сервисы безопасности со скидкой в Черную пятницу

Телеком 15.11.2024 09:19 Реклама
0
15.11.2024 09:19 Реклама


Оператор в преддверии Черной пятницы предоставляет скидки на подключение сервисов и услуг безопасности. Клиенты могут активировать антивирус Kaspersky Standard с бессрочной скидкой 16,5% и услугу «Где мои дети» с выгодой в 20%.
Черная пятница – это не только период привлекательных скидок от брендов, но и время, когда активизируются мошенники. Потребители стремятся получить выгоду от покупок в короткий срок проведения распродажи и становятся менее бдительными, чем и пользуются киберпреступники. Мошенники создают фейковые интернет-магазины популярных брендов, рассылают ссылки на фишинговые сайты с целью получить доступ к персональным данным пользователя и украсть их денежные средства.
В сезон скидок особенно важно защитить себя и своих близких от киберугроз. T2 подготовила ряд выгодных предложений, ориентированных на безопасность своих клиентов. Так, пользователи могут подключить антивирус Kaspersky Standard к трем гаджетам с бессрочной скидкой 16,5%. Услуга поможет оградить клиента от перехода на фишинговые сайты и предотвратить сомнительные банковские транзакции. Первые 30 дней антивирус будет работать бесплатно. Подключить сервис за 149 руб. в месяц можно с помощью USSD-команды *318#.
Родителям оператор предоставляет бессрочную скидку 20% на услугу «Где мои дети». Сервис поможет узнать местоположение ребенка, проконтролировать его экранное время в гаджете, а также дозвониться, даже если его смартфон в беззвучном режиме. Первые 7 дней клиент может пользоваться сервисом бесплатно, а далее – за 199 руб./мес. Подключить услугу со скидкой – с помощью USSD-команды *319#.
Предложения действительны до 18 ноября 2024 года включительно.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjezjghy

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
14.11.2024 16:06 Реклама
Телеком 14.11.2024 16:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.11.2024 09:32 Реклама
Телеком 14.11.2024 09:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.11.2024 14:23
Телеком 13.11.2024 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.11.2024 12:40 Реклама
Телеком 13.11.2024 12:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.11.2024 10:27 Реклама
Телеком 13.11.2024 10:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.11.2024 16:23 Реклама
Телеком 11.11.2024 16:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.11.2024 15:42 Реклама
Телеком 08.11.2024 15:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.11.2024 16:41 Реклама
Телеком 06.11.2024 16:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.11.2024 10:29 Реклама
Телеком 02.11.2024 10:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.10.2024 15:31 Реклама
Телеком 30.10.2024 15:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.10.2024 13:21 Реклама
Телеком 30.10.2024 13:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.10.2024 10:44 Реклама
Телеком 30.10.2024 10:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.10.2024 11:39 Реклама
Телеком 28.10.2024 11:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2024 15:23 Реклама
Телеком 25.10.2024 15:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2024 11:43 Реклама
Телеком 25.10.2024 11:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:48
Андрей Бочаров проводит сессию по развитию строительной отраслиСмотреть фотографии
10:26
Госдума утвердила социальные поправки ЕР в федеральный бюджет во втором чтенииСмотреть фотографии
10:06
Источник: суд над Журавелем по госизмене завершится в Волгограде до конца декабряСмотреть фотографии
10:06
Владимир Путин назначил в Волгоградской области трёх районных судейСмотреть фотографии
09:33
Инспектор ленинского СИЗО-5 изрезал жену ножом в пункте выдачи маркетплейсаСмотреть фотографии
09:19
Клиенты Т2 могут подключить онлайн-сервисы безопасности со скидкой в Черную пятницуСмотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом убившего сожительницу армянина приговорили к 9 годам тюрьмыСмотреть фотографии
07:07
«Боюсь, тут нет дна»: жильцы 9-этажки в Волгограде сняли шок-видео из фекального подвалаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:09
Болельщики раскупили все самые дешевые билеты на матч Россия-Сирия в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:46
В Волгограде мужчина поджёг иномарку с украинскими номерами на парковке ТЦСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
Волгоградцы увидят Бобровую Луну ночью 16 ноябряСмотреть фотографии
21:06
Волгоградка завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе на поясахСмотреть фотографии
20:18
Волгоградские волонтеры вывезли из Луганска собаку с онкологиейСмотреть фотографии
19:38
Дизтопливо оказалось рекордсменом по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:10
В массовом ДТП под Волгоградом скончалась 64-летняя женщинаСмотреть фотографии
19:04
Право на «Сталинград»: Роспатент закрепил главный бренд региона за волгоградцамиСмотреть фотографии
18:30
Мотоциклист сбил 6-летнюю девочку в Волжском и врезался в иномаркуСмотреть фотографии
18:20
Дому с женской консультацией на ул. Еременко потребовалась срочная реанимацияСмотреть фотографии
17:36
«Из трех десятков спасли только восемь»: в Волгограде возобновилась жестокая травля собакСмотреть фотографииCмотреть видео
16:59
В Волгограде завершили первый этап ремонта котельной в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
16:49
Пять человек пострадали в массовом ДТП на автодороге Волгоград - ЛуганскСмотреть фотографии
16:06
«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуарыСмотреть фотографии
15:38
Две допэлектрички пустят после матча на «Волгоград Арене» 19 ноябряСмотреть фотографии
15:01
Облдума утвердила новые штрафы для волгоградцев до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде нашли 2 тонны молока неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
14:04
Прокуратура предложила установить льготы на земельный налог участникам СВОСмотреть фотографии
13:27
Молодые семьи участников СВО получат выплаты на строительство и покупку жильяСмотреть фотографии
12:59
Процесс по делу о госизмене Никиты Журавеля продолжится 15 ноябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:24
УФАС: в Волжском добросовестную компанию пытались включить в «черный список» поставщиковСмотреть фотографии
12:06
Цены на сливочное масло в Волгограде выросли еще на 4,4%Смотреть фотографии
 