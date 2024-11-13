Инвестиции в будущее: T2 оценила цифровые проекты волгоградских школьников





Оператор вновь выступил партнером регионального этапа Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству, прошедшем в Институте экономики и управления ВолгГТУ. Эксперты компании приняли участие в отборе сильнейших бизнес-кейсов, а также выбрали авторов самого инновационного проекта в своей специальной номинации – «Другие правила: новый уровень цифровизации».

T2, как современная и социально ориентированная компания, активно поддерживает Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству. Состязание для учащихся 9-11 классов и студентов колледжей и техникумов ежегодно проводит Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в партнерстве с десятками высших учебных заведений страны.

В ходе чемпионата участники при поддержке менторов разбирают реальные кейсы из различных отраслей экономики и разрабатывают бизнес-проекты на актуальные для регионов темы. Результаты своей работы конкурсанты представляют для профессиональной оценки экспертам от крупных компаний, вузов и органов власти.





В этом году региональные кейс-чемпионаты прошли в 33 городах России, в том числе – в Волгограде. Отборочный тур состоялся на базе Института экономики и управления ВолгГТУ. В региональном чемпионате свои работы защищали 65 учеников и студентов из 19 команд. Участники в 2024 году разрабатывали бизнес-проекты, основой которых стали алгоритмы искусственного интеллекта.

Представители T2 не только вошли в состав жюри кейс-чемпионата, но и учредили специальную номинацию – «Другие правила: новый уровень цифровизации». Победителями эксперты компании признали команду «Три товарища» с проектом приложения HEALUP. По задумке авторов, платформа должна подбирать индивидуальный рацион питания и план спортивных нагрузок на основе алгоритмов искусственного интеллекта, а также личных предпочтений и физической подготовки пользователя.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:

— Кейс-чемпионат – это мероприятие, которое акцентирует внимание на важности развития у молодежи бизнес-компетенций и позволяет участникам раскрыть творческий и предпринимательский потенциал. Многие навыки, которые они получают и оттачивают в процессе состязания, универсальны, поэтому обязательно пригодятся ребятам в дальнейшей жизни – даже если она не будет напрямую связана с предпринимательской деятельностью. Выбирая победителей в специальной номинации T2, мы обращали внимание как на технологичность и прогрессивный характер идеи, так и на проявление разнообразных деловых качеств у участников. Среди них,в первую очередь, умение работать в команде, креативно и нестандартно мыслить, а также держаться на публике и аргументировано отстаивать свою точку зрения.

Лидерами регионального кейс-чемпионата в Волгограде по результатам отборочного этапа стали команды «Копейка рубль бережет» в кейс-направлении и «Стихия Бизнеса» в бизнес-направлении. Они представят свои проекты в финале, который пройдет в следующем месяце в Москве при поддержке T2.

Фото:Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjeynbaT