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«Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» выбрали 385 компаний Волгоградской области

Телеком 13.11.2024 12:40 Реклама
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13.11.2024 12:40 Реклама


«Ростелеком» подключил сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» для 385 корпоративных клиентов Волгоградской области. Только в октябре 2024 года специалисты национального провайдера установили 103 камеры на предприятиях и в организациях региона. Умный сервис помогает бизнесу решать ряд важных задач — следить за сохранностью имущества, отслеживать качество обслуживания клиентов, формировать доказательную базу в конфликтных ситуациях, проверять эффективность использования рабочего времени сотрудниками и многое другое.
Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»:
— По данным мониторинга, сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» стал самым востребованным предложением среди бизнеса Волгоградского региона. Основная причина — его высокая эффективность при решении задач безопасности. Наши инженеры установят, подключат оборудование, протестируют и настроят так, как необходимо клиенту. В любой тариф включен онлайн-просмотр записей, трансляция с камер на сайте клиента, push и email уведомления о событиях, настройка различных ролей доступа, умный поиск по событиям в архиве.
Евгений Щепкин, председатель ТСН(Ж) «Георгиевский»:
На сегодняшний день в нашем ЖК подключено 20 видеокамер в лифтах, на детских площадках, по периметру здания и в офисе. Благодаря системе видеонаблюдения в наших домах создана атмосфера порядка и безопасности, а также возможность оперативного реагирования на любые внештатные ситуации. Такие технологии повышают уровень комфорта и безопасности, поэтому востребованы нашими жильцами.
Сервис «Видеонаблюдение» — облачное решение «Ростелекома», которое подключается без затрат на сетевую инфраструктуру и настраивается под конкретные задачи клиента. Доступ к камерам видеонаблюдения возможен из любой точки, где есть интернет. 
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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