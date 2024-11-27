Общество

Белорусская делегация назвала передовым опыт организации школьного питания в Волгограде

Общество 27.11.2024 16:18 Реклама
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27.11.2024 16:18 Реклама

Представители делегации из Республики Беларусь посетили город-герой Волгоград с целью обмена опытом и изучения передовых практик в области организации питания. В рамках визита делегаты встретились с представителями Департамента по образованию администрации Волгограда, а также посетили производственно-логистический центр «Виво» и социальные объекты, на которых компания «Виво Маркет» оказывает услугу по питанию.

Обеспечение качественного и безопасного питания детей является одной из приоритетных задач в обоих государствах.

— Цель нашего визита — познакомиться с инновационным производством, особенно в части детского питания. Посмотреть как все устроено, как выстроены процессы, какое оборудование задействовано и что-то почерпнуть для себя на перспективу, — поделилась Алеся Гринкевич, директор КУПТП «Комбинат общественного питания», г. Брест. — Волгоградскому комбинату всего пять лет. Как директор похожего производства вижу, что тут проделана колоссальная работа, просто браво.

— Общение коллег из разных государств, из разных стран дает развитие нам всем. Это огромная гордость для нашего города, для нашего комбината, что к нам приезжают люди для того, чтобы посмотреть наш опыт, поучиться у нас, и самое главное, что нам есть, что показать. Сегодня на экскурсии по комбинату я испытывала чувство гордости, то, что действительно у нас это есть, и, видя такие потрясенные лица наших гостей, было очень приятно, — сказала Ирина Радченко, руководитель департамента по образованию администрации Волгограда. — Я думаю, что сегодня мы смогли обменяться с коллегами опытом не только по организации питания, но и по другим вопросам образования как в Беларуси, так и у нас регионе.

Выбор Волгограда в качестве площадки для обмена опытом оказался не случайным. Компания «Виво Маркет», один из крупнейших операторов питания в Южном федеральном округе, известна своими инновационными подходами и высоким качеством предоставляемых услуг. Визит позволил представителям Беларуси ознакомиться с передовыми практиками и технологиями в области организации питания, которые могут быть применены в их стране.

— Мы всегда открыты для обмена опытом и готовы делиться своими наработками. Рады, что наш опыт в организации питания заинтересовал делегацию из Беларуси. Надеемся, что визит окажется полезным и поможет развитию сферы общественного питания в обеих странах, — прокомментировал директор компании Роман Ковалев.

В рамках визита представители делегации смогли увидеть работу производственно-логистического центра «Виво», который является одним из ключевых элементов системы обеспечения качественным питанием социальных объектов. Они также познакомились с работой компании “Виво Маркет” на социальных объектах, где смогли оценить эффективность применяемых подходов и технологий. В рамках визита они посетили новую школу-тысячник №7 в Дзержинском районе г. Волгограда, где реализуется проект «Школьное кафе».

— Тот опыт, который мы увидели в Волгограде позволяет экономить и временной и человеческий ресурс, поэтому мы подумаем над тем, чтобы рассмотреть в будущем организацию аналогичного производства полуфабрикатов у нас в стране, — сказал Юрий Климахович, первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета.

— Визит делегации из Беларуси в Волгоград стал важным шагом в развитии международного сотрудничества в области организации питания и сферы образования в целом. Обмен опытом и лучшими практиками между странами позволит повысить качество предоставляемых услуг и обеспечить здоровое питание для населения, — отметила руководитель Ассоциации «ПСПиОН» Светлана Мамонтова.

Отметим, что за пять лет производственно-логистический комплекс компании «Виво» посетили представители Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Северодвинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Новороссийска, Узбекистана и Франции.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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