Общество 27.11.2024 15:43
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27.11.2024 15:43
Болельщики «Ротора» цветами почтят память легендарного диктора «Волгоград Арены» Юрия Кушнарёва на последнем домашнем матче года с ярославским «Шинником» 1 декабря, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».
— Дорогие друзья, на стилобате между секторами А и В, прямо под дикторской рубкой, будут установлены два стола и фотография, чтобы все желающие, кто придёт с цветами на матч «Ротор» -«Шинник», могли почтить память Юрия Борисовича, - гласит официальное заявление волгоградского клуба.
Напомним, спортивный журналист, комментатор, теле- и радиоведущий Юрий Кушнарёв ушел из жизни в понедельник, 25 ноября, в возрасте 63 лет. Сегодня, 27 ноября, Юрия Борисовича пришли проводить в последний путь десятки волгоградских болельщиков и известных спортсменов.
Накануне, 26 ноября, «Ротор» также объявил, что на матче 21-го тура Первой лиги с «Шинником», который начнется 1 декабря в 15-00 ч., будет отменена вся развлекательная программа, а игра начнется с минуты молчания в память о Юрии Кушнарёве.
Фото V102.RU (архив)
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