В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ и ОГЭ для поступающих в колледжи





27 ноября в Госдуме состоялось пленарное заседание с участием депутатов, членов кабинета министров и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», собравшиеся обсудили улучшение кадровой ситуации в промышленном секторе. В рамках мероприятия были сформулированы предложения об отмене экзаменов для поступления в учреждения среднего профессионального образования, а также введение бесплатного обучения по наиболее дефицитным кадровым направлениям.

По информации специалистов, несмотря на рекордно низкую безработицу, 73% промышленных предприятий сообщают о нехватке рабочих рук. По информации Минтруда, только лишь за несколько последних лет количество открытых вакансий выросло в 2,5 раза. К 2030 году кадровый дефицит может достичь 2,3 млн человек.

При этом отрицательную динамику статистика приобретает на фоне довольно большой востребованности колледжей и техникумов у абитуриентов. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов привёл во время обсуждения статистику, согласно которой 62 процента учеников после 9 класса поступают в средние специальные учреждения.

Как выяснилось, парадокс сложившейся ситуации связан с приоритетами абитуриентов – большинство выбирает специальности юристов, стоматологов, медсестер, фармацевтов, воспитателей, программистов, поваров, экономистов и бухгалтеров, но никак не токарей и слесарей.

Переломить сложившийся тренд депутаты хотят за счёт отмены при поступлении в учреждения среднего профессионального образования ОГЭ и ЕГЭ. Также в качестве стимулирующей меры парламентарии предложили определить перечень наиболее дефицитных рабочих специальностей и ввести по этим направлениям полностью бесплатное обучение. Последняя идея уже получила поддержку руководства Минпросвещения. В ведомстве обещали проработать такую возможность.

Фото из архива ИА «Высота 102»