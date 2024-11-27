Фонд «Экология» РСХБ и «Русское географическое общество» благоустроили святой источник





Реализация проекта «Сохрани родники» фонда «Экология» Россельхозбанка при партнерстве Русского географического общества в Волгограде позволила благоустроить территорию вокруг святого источника Иоанна Богослова.

Забота об окружающей среде — один из главных приоритетов в экологической повестке Россельхозбанка. С 11 марта 2024 года фонд «Экология» начал сбор пожертвований для природоохранного проекта по благоустройству источников «Сохрани родники» по всей стране.

— В Волгоградской области сертификат номиналом 1 700 рублей можно было приобрести в любом отделении РСХБ. Полученные от акции средства были потрачены на создание комфортных условий вокруг православного источника в сердце Волгограда. Всего Волгоградским региональным филиалом банка было реализовано 367 сертификатов на общую сумму 624 тысяч рублей, — отметил директор Волгоградского регионального филиала РСХБ Андрей Гавриленко.

27 ноября фонд «Экология» Россельхозбанка совместно с Русским географическим обществом после работ по благоустройству торжественно открыл «Святой живоносной источник апостола и евангелиста Иоанна Богослова».

По легенде родник был обнаружен 15 октября 1909 года девочкой Шурой, которая, стирая белье в реке Царица, увидела черный камень с изображением лика Иоанна Богослова. Когда она подняла камень, из-под него пробился родник. Впоследствии источник был освящен в честь Иоанна Богослова. Из исторических сведений известно, что во время Великой Отечественной войны было замечено, как раненные красноармейцы-защитники Сталинграда, испившие воды из источника, шли на поправку. Возродили источник в 1995 году. Родник был освящен священниками Казанского собора. В настоящее время источник занесен в путеводитель святых мест России.

— Понимая важность проекта «Сохрани родники» для экологии целой страны, мы проводим акции с учетом обращений регионов-участников. В Волгограде была благоустроена территория вокруг родника, уложена дорожка, установлены скамейки и новые раздевалки, облагорожен спуск к источнику, — отметила Эльмира Морозова, директор Фонда «Экология» РСХБ.

Фото: Россельхозбанк.

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