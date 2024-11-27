Последние в 2024 году бесплатные электрички назначили в Волгограде

Общество 27.11.2024 16:26
0
27.11.2024 16:26
Для волгоградцев, которые посетят матч «Ротора» и «Шинника» 1 декабря, предоставили возможность бесплатно добраться домой после окончания поединка. Как рассказали V102.RU в СК «Ротор», болельщики могут доехать до Шпалопропитки и Волжского на двух электричках.
Электропоезд № 6339 сообщением Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 17:20 ч., а прибудет на конечную в 18:26 ч. Эта электричка не будет останавливаться на следующих остановочных пунктах: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.
Электричка №6437/6438 сообщением Волгоград-1 - Волжский отправится с верхней платформы Мамаева кургана в 17:37, а прибудет в Волжский в 18:15 ч. Она проследует мимо Бакинской, Вишневой и Верхнезареченской.
Напомним, в СК «Ротор» постоянно организовывают бесплатные электрички для болельщиков клуба, если матчи проходят на «Волгоград Арене». Игра с «Шинником» будет последним домашним поединком сине-голубых в этом году.
Игра начнется в 15-00 ч.
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ и ОГЭ для поступающих в колледжи27.11.2024 17:36
Общество 27.11.2024 17:36
Белорусская делегация назвала передовым опыт организации школьного питания в Волгограде27.11.2024 16:18 Реклама
Общество 27.11.2024 16:18 Реклама
Болельщики «Ротора» цветами почтят память Юрия Кушнарёва на ближайшем матче27.11.2024 15:43
Общество 27.11.2024 15:43
Волгоградская область отправила 20 мотобайков в зону СВО27.11.2024 15:31
Общество 27.11.2024 15:31
Под Волгоградом сиротам присудили 5 млн рублей за сгоревших заживо родителей27.11.2024 14:06
Общество 27.11.2024 14:06
Волгоград и Волжский остались в хвосте рейтинга качества жизни27.11.2024 13:34
Общество 27.11.2024 13:34
Потому что мы — семья. «Ростелеком» запускает второй сезон трогательного кинопроекта27.11.2024 12:47 Реклама
Общество 27.11.2024 12:47 Реклама
Волгоградцы поддержали запрет подросткам езды на электросамокатах27.11.2024 11:53
Общество 27.11.2024 11:53
Именитые спортсмены и простые болельщики: в Волгограде прощаются с комментатором Юрием Кушнарёвым27.11.2024 11:18
Общество 27.11.2024 11:18
В Волгограде отчитались о восстановлении асфальта после ремонта на теплосетях27.11.2024 10:36
Общество 27.11.2024 10:36
Рассекреченную историю «желтого дома» расскажут в Волгограде27.11.2024 10:17
Общество 27.11.2024 10:17
Силовики предотвратят условный теракт на транспорте в Волгограде27.11.2024 10:05
Общество 27.11.2024 10:05
Магнитная буря обещает подпортить конец рабочей недели волгоградцам27.11.2024 10:05
Общество 27.11.2024 10:05
К Волгограду вновь присмотрелись из космоса27.11.2024 08:52
Общество 27.11.2024 08:52
РПН: уровень заболеваемости волгоградцев снизился на 3%27.11.2024 08:41
Общество 27.11.2024 08:41