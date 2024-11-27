Общество

Под Волгоградом сиротам присудили 5 млн рублей за сгоревших заживо родителей

Общество 27.11.2024 14:06
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27.11.2024 14:06


В Волгоградской области прокуратура помогла добиться компенсации морального вреда в пользу осиротевших детей. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетние лишились родителей после страшного ДТП на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

- Ночью 8 декабря 2023 года фигурант уголовного дела, управляя автомобилем RAM 1500 TRX, двигался в сторону г. Саратова по федеральной автомобильной дороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». В нарушении правил дорожного движения на 616-м км трассы мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем CHANGAN CS55. В результате ДТП автомобили съехали в кювет, где произошло их возгорание, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации правоохранителей, 36-летний водитель вместе с 32-летней супругой погибли на месте.

В рамках уголовного дела виновник аварии был осуждён к 4 годам лишения свободы и запрету на вождение в течение двух лет.

Кроме того, в рамках иска прокуратуры с водителя RAM 1500 TRX была взыскана компенсация морального вреда, нанесённого детям. Её суд оценил в 4 млн рублей. Ещё 1 млн рублей прокуратуре удалось востребовать в пользу несовершеннолетних с хозяина автомобиля.

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