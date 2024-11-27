В Волгограде юный рецидивист отсидит 5 лет за кражу 650 рублей





Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор ранее судимому 20-летнему местному жителю, который похитил у прохожего 650 рублей. Как сообщает V102.RU, теперь молодому человеку придется отсидеть 5 лет в колонии строгого режима.

Подсудимый прогуливался по улице Германа Титова, когда увидел молодого человека. Недолго думая, грабитель достал туристический нож и пригрозил им прохожему, если он не отдаст все свое имущество. Потерпевший попытался отбиться от обидчика и убежать, однако нападавший схватил сумку с наличными и скрылся.

- Принимая решение по делу, суд указал на наличие в действиях обвиняемого рецидива преступлений. Имея судимость за ранее совершенное умышленное тяжкое преступление, по которому подсудимый отбывал реальное лишение свободы, он вновь совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, - рассказали в пресс-службе районного суда.

Деньги в процессе расследования потерпевшему были возвращены.