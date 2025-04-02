В СК РФ обсудили работу со СМИ





В СК России проходит семинар-совещание сотрудников, ответственных за взаимодействие со СМИ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, В СК России проходит семинар-совещание сотрудников, ответственных за взаимодействие со СМИ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство,





С учетом этих задач и была спланирована программа мероприятия. С учетом этих задач и была спланирована программа мероприятия.





На совещании поднималась и такие актуальные проблемы, как борьба с дипфейками, противодействие попыткам западных политиков исковеркать факты, касающиеся истории Великой Отечественной войны, также обсуждалось сотрудничество со СМИ при подготовке видеоматериалов и способы распространения информации в социальных сетях. Участники получили возможность пообщаться с директором департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой, с представителями телекомпании НТВ, МИЦ «Известия» и военными корреспондентами. На совещании поднималась и такие актуальные проблемы, как борьба с дипфейками, противодействие попыткам западных политиков исковеркать факты, касающиеся истории Великой Отечественной войны, также обсуждалось сотрудничество со СМИ при подготовке видеоматериалов и способы распространения информации в социальных сетях. Участники получили возможность пообщаться с директором департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой, с представителями телекомпании НТВ, МИЦ «Известия» и военными корреспондентами.

на мероприятие с повесткой «Современные медиа и ведомственные ориентиры» прибыли сотрудники СК России из всех регионов, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ. СУ СК по Волгоградской области представляет Наталия Рудник. А в качестве гостей и экспертов в СК выступили представители администрации Президента РФ, МИД России, ряда ведущих средств массовой информации и интернет-холдинга VK.На семинаре обсудили выработку новых фундаментальных подходов к управлению информацией в условиях современных вызовов, с которыми столкнулась наша страна. За время существования СК России в его системе выстроена четкая вертикаль – центральный аппарат ведомства координирует работу региональных подразделений, анализируя то, как освещение конкретного происшествия или расследования в регионе может повлиять на восприятие работы ведомства в целом.Семинар-совещание открыла руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко. Она подчеркнула, что современные тенденции в медийном пространстве, вызовы нашего времени диктуют насущную необходимость новых подходов к деятельности пресс-служб., - заявила спикер.