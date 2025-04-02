Общество

В СК РФ обсудили работу со СМИ

Общество 02.04.2025 20:59
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02.04.2025 20:59


В СК России проходит семинар-совещание сотрудников, ответственных за взаимодействие со СМИ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство,
на мероприятие с повесткой  «Современные медиа и ведомственные ориентиры» прибыли сотрудники СК России из всех регионов, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ. СУ СК по Волгоградской области представляет Наталия Рудник.  А  в качестве гостей и экспертов в СК выступили представители администрации Президента РФ, МИД России, ряда ведущих средств массовой информации и интернет-холдинга VK.
На семинаре обсудили выработку новых фундаментальных подходов к управлению информацией в условиях современных вызовов, с которыми столкнулась наша страна. За время существования СК России в его системе выстроена четкая вертикаль – центральный аппарат ведомства координирует работу региональных подразделений, анализируя то, как освещение конкретного происшествия или расследования в регионе может повлиять на восприятие работы ведомства в целом. 

С учетом этих задач и была спланирована программа мероприятия.
Семинар-совещание открыла руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко. Она подчеркнула, что современные тенденции в медийном пространстве, вызовы нашего времени диктуют насущную необходимость новых подходов к деятельности пресс-служб.
- Председателем СК России перед нами поставлена задача – создать  действенную, четко работающую систему взаимодействия между нашим ведомством и обществом», – добавила она. - Важной задачей сотрудников пресс-служб в регионах по-прежнему является тщательный мониторинг информационного пространства. Необходимо слышать людей, которые сообщают о фактах нарушений закона, и своевременно реагировать, - заявила спикер.

На совещании поднималась и такие актуальные проблемы, как борьба с дипфейками, противодействие попыткам западных политиков исковеркать факты, касающиеся истории Великой Отечественной войны, также обсуждалось сотрудничество со СМИ при подготовке видеоматериалов и способы распространения информации в социальных сетях. Участники получили возможность пообщаться с директором департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой, с представителями телекомпании НТВ, МИЦ «Известия» и военными корреспондентами.
Фото СК РФ

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