Волгоградец задушил интернет-подругу из-за лая собаки

В Волгограде огласили приговор местному жителю, который задушил девушку на фоне конфликта из-за громкого лая собаки. Как сообщает V102.RU, волгоградцу теперь предстоит отсидеть 9,5 лет в колонии.

Следствием установлено, что в конце мая нынешнего года осужденный пришел в дом к местной жительнице, с которой ранее познакомился в Интернете. Гостю не понравился громкий лай собаки, на фоне чего и разгорелся между ними конфликт.

- В какой-то момент фигурант схватил волгоградку за шею и стал душить. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он решил замаскировать совершенное преступление под несчастный случай. Злоумышленник набрал в ванную воды и положил туда обнаженное тело убитой, - рассказала официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Забили тревогу и обнаружили тело погибшей ее коллеги, поскольку женщина не вышла на работу и не отвечала на звонки. В ходе расследования также выяснилось, что после убийства мужчина забрал из квартиры убитой золотые украшения и бижутерию на сумму около 50 тысяч рублей.

- Собранные следственным отделом по Красноармейскому району города Волгограда следственного управления СКР по области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), - добавила Рудник.