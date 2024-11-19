Расследования

Волгоградец задушил интернет-подругу из-за лая собаки

Расследования 19.11.2024 12:32
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19.11.2024 12:32

В Волгограде огласили приговор местному жителю, который задушил девушку на фоне конфликта из-за громкого лая собаки. Как сообщает V102.RU, волгоградцу теперь предстоит отсидеть 9,5 лет в колонии.

Следствием установлено, что в конце мая нынешнего года осужденный пришел в дом к местной жительнице, с которой ранее познакомился в Интернете. Гостю не понравился громкий лай собаки, на фоне чего и разгорелся между ними конфликт. 

- В какой-то момент фигурант схватил волгоградку за шею и стал душить. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он решил замаскировать совершенное преступление под несчастный случай. Злоумышленник набрал в ванную воды и положил туда обнаженное тело убитой, - рассказала официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Забили тревогу и обнаружили тело погибшей ее коллеги, поскольку женщина не вышла на работу и не отвечала на звонки. В ходе расследования также выяснилось, что после убийства мужчина забрал из квартиры убитой золотые украшения и бижутерию на сумму около 50 тысяч рублей. 

- Собранные следственным отделом по Красноармейскому району города Волгограда следственного управления СКР по области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), - добавила Рудник. 

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