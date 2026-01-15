Общество

Под Волгоградом суд разрешил вдове участника СВО не возвращать кредиты мужа

15.01.2026 12:42
Фроловский городской суд Волгоградской области встал на сторону семьи погибшего на СВО военнослужащего, отказав финансовому обществу во взыскании долга по его кредитам. Общая сумма задолженности составила 68880 рублей, который вдове участника спецоперации фактически разрешили не возвращать.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области, к супруге погибшего бойца обратилось ООО «СФО Стандарт» с иском о взыскании задолженности по двум договорам займа, заключенным в 2023 году. 

Участник спецоперации заключил контракт в январе 2025 года, а погиб в марте при выполнении боевых задач. Его наследниками стали супруга и несовершеннолетняя дочь. Суд при вынесении решения руководствовался федеральным законом о мерах поддержки участников СВО и их семей. Обязательства по договорам займа, заключенные главой семейства до подписания контракта, были прекращены.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.


